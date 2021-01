Za przyjęciem uchwały głosowało 438 posłów, przeciw był jeden poseł (Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji), jeden poseł (Dobromir Sośnierz, także z Konfederacji) wstrzymał się od głosu. W głosowaniu nie wzięło udziału 19 posłów (7 z Konfederacji).

Reklama

Sejm potępił w uchwale działania rosyjskich władz wobec dysydenta oraz wezwał władze Federacji Rosyjskiej do "zaprzestania represji wobec Aleksieja Nawalnego i jego współpracowników oraz niezwłocznego uwolnienia zatrzymanych". "Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wzywa władze Federacji Rosyjskiej do przeprowadzenia obiektywnego śledztwa w sprawie próby otrucia Aleksieja Nawalnego i ukarania sprawców tego czynu" - czytamy w dokumencie.

Uchwała wzywa ponadto władze na Kremlu do "poszanowania podstawowych zobowiązań wobec swoich obywateli, wynikających z przyjętych aktów prawa międzynarodowego".

Projekt uchwały przygotowało Prezydium Sejmu. Za jej przyjęciem głosowali zgodnie posłowie: PiS, Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Polskiej i Lewicy. Krytycznie o treści uchwały wypowiadali się przed głosowaniem posłowie Konfederacji: Janusz Korwin-Mikke i Krystian Kamiński, który zaproponował własną wersję dokumentu, znacznie łagodniejszą, niż propozycja Prezydium Sejmu.

Gorąca debata w Sejmie

Uchwałę ws. Aleksieja Nawalnego krytykowała wyłącznie Konfederacja.

Ten tekst jest emocjonalny i pozbawiony merytoryki. Chcę tylko podkreślić, że gdyby Aleksiej Nawalny był teraz prezydentem Rosji, to popierałby budowę Nord Stream II - mówił poseł Krystian Kamiński. Poparł go Janusz Korwin-Mikke.

My nie wiemy, co się dzieje w Rosji. Pan Aleksiej Nawalny oraz jego brat byli podejrzewani ws. funkcjonowania jednej z ich firm (...). Zabieranie głosu w sprawie, o której nie ma się pojęcia, jest tylko ośmieszeniem. Dodam tylko tyle, że gdyby w Rosji była demokracja, to większość byłaby za najazdem na Polskę. Na szczęście tam jej nie ma - mówił polityk.

Miałam nadzieję, że uchwałę przyjmiemy przez aklamację. Nasze poselskie akcje kiedyś przyczyniały się do uwolnienia opozycjonistów na wschodzie (...). My, jako społeczeństwo, mieliśmy w przeszłości podobne doświadczenia z aresztowania opozycjonistów. I mamy moralny obowiązek upominania się o takie osoby - odpowiedziała politykowi Konfederacji Małgorzata Kidawa Błońska z Koalicji Obywatelskiej.

Odpowiedzialność za demokracje, Europę i świat w którym żyjemy nie ma barw politycznych. Polska polityka międzynarodowa musi być prowadzona rozważnie i mus wiedzieć, gdzie są zagrożenia (...). Uchwała Sejmu, która ma wesprzeć Nawalnego, daje szansę, że nasza polityka zagraniczna wyjdzie z marazmu - mówił Krzysztof Gawkowski.