"Z populistami wygrywa się tylko i wyłącznie przedstawiając alternatywną wizję rzeczywistości"

Reklama

Platforma no przynajmniej te dwie ostatnie tury wyborcze, czyli wybory w 2019 i 2020 roku mogła wygrać i nie wygrała. Ja się umówiłam, w każdym razie jednostronnie z kolegami z PO, że wszystkie słowa krytyki kierowałem do wewnątrz i moi koledzy wiedzą, jakie to były słowa, wiedzą dokładnie, co krytykowałam, ale staram się tej krytyki nie wynosić na zewnątrz. Poza tym że mówię, że Platforma zakleszczyła się w tej swojej relacji z PiS-em, staram się nie krytykować wewnętrznych spraw PO – powiedziała Mucha w TVN24.

Chcę poza tym, że uważam, że PiS robi różne złe rzeczy, oczywiście nie wierzę tej partii, to chcę przedstawić alternatywę. Bo z populistami nie wygrywa się krytykanctwem. Z populistami wygrywa się tylko i wyłącznie przedstawiając alternatywną wizję rzeczywistości i jestem głęboko przekonana o tym, że te kolejne wybory za 3 lata, może wcześniej, to będą wybory o nadziei. A żeby dawać nadzieję, trzeba pokazać wizję, to o co walczymy, jakiej Polski chcemy – stwierdziła.