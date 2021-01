W piątek o godz. 6 ruszyły zapisy seniorów powyżej 70 lat na szczepienia przeciw COVID-19. Media informowały o kolejkach czekających od wczesnych godzin porannych przed POZ-ami.

Zamiast spędzać Dzień Dziadka z wnukami, seniorzy stoją w kolejkach tylko po to, by usłyszeć, że nie ma dla nich terminu szczepienia. Rządzący są mocni w deklaracjach, ale słabi w logistyce i organizacji. Niczym faceci z piosenki Młynarskiego, którzy myślą, co by tu jeszcze... - napisał w piątek na Twitterze marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Na wpis Grodzkiego odpisał serwis SzczepimySię. Seniorzy często wybierają tradycyjne formy kontaktu z POZ. Oferujemy 3 równorzędne ścieżki rejestracji (Infolinia, e-Rejestracja, POZ). Zwracamy uwagę, że w trosce o seniorów POZ umożliwia rejestrowania terminów wewnętrznych, na które zarejestrować mogą wyłącznie punkty szczepień - wskazano w odpowiedzi.

"Mówimy tutaj o nawet 300 tysiącach prób na minutę"

Podkreślono również, że trudności z dodzwonieniem się na infolinię 989 wynikają z bardzo dużej liczby połączeń wykonywanych jednocześnie. Mówimy tutaj o nawet 300 tysiącach prób na minutę - napisał serwis SzczepimySię.

Od 15 stycznia na konkretne terminy w punktach szczepień umawiają się seniorzy 80 plus, w piątek dołączyły do nich osoby 70 plus. Wszyscy oni mają być szczepieni począwszy od 25 stycznia.

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował w piątek, że na godz. 10 w całej Polsce zostało 150 tys. wolnych terminów na szczepienia przeciwko COVID-19 do końca marca.

Mówił, że uruchomione zostały nowe funkcjonalności w kanałach dostępu do centralnego kalendarza szczepień przeciw COVID-. Wskazał podczas konferencji prasowej, że każda osoba, która zadzwoni pod nr 989 i usłyszy, że w jej miejscowości nie ma już terminów szczepień do końca I kwartału, będzie mogła zostawić swoje dane, przede wszystkim pesel i numer telefonu komórkowego, i jak tylko pojawią się nowe dostawy szczepionek, a w konsekwencji wolne terminy - do tej osoby zadzwoni konsultant z infolinii i zaproponuje konkretny termin szczepienia.