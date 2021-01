Słowa prezydenta wywołały spore oburzenie na Twitterze.

Gospodarzem tematu przepisów aborcyjnych jest teraz Sejm. Ja zgłosiłem propozycję, bo widziałem duże zaniepokojenie. Chciałem pokazać kobietom, że nie jest tak, że nikt o nich nie myśli - mówił Andrzej Duda w programie "Sprawdzam" w TVN 24.

Gratulacje dla Joe Bidena

Uważam, że zachowałem zdroworozsądkowy spokój i czekałem na to, że wynik będzie potwierdzony urzędowo, a nie będzie jedynie wynikiem sondażowym, ogłoszonym przez stacje telewizyjne - zaznaczył prezydent zapytany w TVN24 o sposób, w jaki pogratulował nowemu prezydentowi USA Joe Bidenowi zwycięstwa w wyborach.

Jak dodał, wynik wyborów był wówczas "niewyraźny". - Uważam, że zachowałem się wtedy rozsądnie. Tak się robi w dojrzałej i poważnej dyplomacji. W odpowiednim momencie wystosowałem pisemną depeszę i dostałem na tę depeszę odpowiedź - wskazał Andrzej Duda.

Prezydent stwierdził też, że to część mediów szuka w tym zdarzeniu problemu. - Ja tego problemu nie widzę. Nie widzę, by Joe Biden robił z tego jakikolwiek problem - dodał. Wskazał też, że sam otrzymywał gratulacje już po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich przez PKW.

Andrzej Duda zapytany z kolei, czy ma jakieś wątpliwości co do uczciwości ostatnich wyborów prezydenckich w USA zaznaczył, że "sprawa wyborów jest rozstrzygnięta i nie ma co tutaj dyskutować".