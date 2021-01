W nagraniu opublikowanym na YouTube, na które powołuje się wp.pl, wypowiada się m.in. Kamila Baran, była liderka okręgu Zagłębie, Jaworzno, Zawiercie, słowami: Szymon mówi, że zmieścimy się tutaj wszyscy. Niestety nie w województwie śląskim.

- Co mogę zarzucić koordynatorowi? To totalny brak szacunku, nie tylko do mnie, ale też do moich wolontariuszy, których darzę szacunkiem i zaufaniem i uważam, że nie zasługują oni na takie traktowanie. Dlatego zmuszony jestem zrezygnować z funkcji lidera powiatowego. Nie na taką Polskę umawiałem się z Szymonem, więc nie jestem w stanie dalej współpracować z tymi ludźmi - mówi z kolei na nagraniu były lider Polski 2050 w Sosnowcu Grzegorz Szczęśniak.

Według wp.pl, działacze ruchu zarzucają zarządowi Polski 2050 m.in., że zarząd bagatelizuje problemy wolontariuszy, jak niemożliwe do uzyskania jest wsparcie, a także o tym, jak zawiedli się na słowach Szymona Hołowni, który przekonywał, że to właśnie z nim możliwa będzie "budowa lepszej Polski".

Portal podaje, że nagranie miało trafić do zarządu Polski 2050 - lidera formacji Szymona Hołowni, wiceprezesa Michała Koboski i Agnieszki Buczyńskiej - dyrektor ds. Regionów "Polski 2050".

Wiceprezes Polski 2050 Michał Kobosko powiedział wp.pl, że nie oglądał nagrania. - Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi działaczami w całym kraju, mamy z nimi wiele rozmów i spotkań online w każdym tygodniu. Żałujemy, rzecz jasna, sytuacji, w których ktoś decyduje się na odejście z ruchu, ale musimy to uszanować - stwierdził.