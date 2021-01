Szczepionka przeciw COVID-19. "Nie jest dobrze, że plan nie jest realizowany; Pfizer ograniczył dostawy szczepionek; to ogromny problem dla wszystkich ponieważ opóźnia to pokonanie koronawirusa, a każdy dzień walki z nim kosztuje nas majątek" - podkreślił prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla "Financial Times". Rząd pozwie firmę Pfizer?

Nie jest dobrze, że plan nie jest realizowany. Pfizer ograniczył dostawy szczepionek i jest to dziś z pewnością ogromny problem dla wszystkich, którzy mają umowy z firmą Pfizer, ponieważ opóźnia to pokonanie koronawirusa, a każdy dzień, w którym nie udaje nam się pokonać koronawirusa, kosztuje nas majątek. Mogę tylko powiedzieć, że koszt jednego dnia walki z koronawirusem dla polskiego budżetu wynosi 1 mld zł – mówił prezydent w rozmowie z "FT" pytany o zwolnieniu tempa wprowadzania szczepionki przez firmę Pfizer. Reklama 15 stycznia koncerny farmaceutyczne Pfizer i BioNTech podały, że opracowały plan, który pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych w Europie i zapewni znacznie więcej dawek szczepionki przeciw Covid-19 w drugim kwartale. Aby to osiągnąć - poinformowano - konieczne są pewne modyfikacje procesów produkcyjnych i w rezultacie w zakładzie w Puurs w Belgii nastąpi tymczasowe zmniejszenie liczby dawek dostarczanych w nadchodzącym tygodniu. Zapowiedziano, że powrót do pierwotnego harmonogramu dostaw do UE nastąpi 25 stycznia, a dostawy zostaną zwiększone począwszy od 15 lutego. Opóźnienia w dostawach szczepionek. KE interweniuje w AstraZeneca Zobacz również Rząd pozwie firmę Pfizer? W piątek rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział, że polski rząd będzie rozważać kroki prawne wobec firmy Pfizer, jeśli dostawy szczepionek nie będą uzupełnione. Dodał jednak, że liczy, że Pfizer wywiąże się ze swoich zobowiązań.