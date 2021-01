Szef PO powiedział na środowej konferencji prasowej, że nie ulega wątpliwości, iż obecna władza nie zdała egzaminu "jeśli chodzi o organizację systemu szczepień" oraz "jeśli chodzi o walkę z pandemią", co obserwujemy od marca ubiegłego roku.

Budka chce komisji śledczej ws. zakupów szczepionki na Covid-19

Dziś najważniejszą rzeczą jest sprostać wyzwaniu, ale również rozliczyć osoby, które świadomie lub nie, ale naraziły zdrowie i życie Polaków - powiedział Budka.

Według niego "jest cały obszar działalności, w którym rodzą się poważne wątpliwości co do motywów działania tej władzy". Ostatnia informacja, która zmroziła Polaków, jest o tym, że rząd świadomie zrezygnował z 15 mln szczepionek - powiedział szef PO. Według niego, "przez to dziś po pierwsze skończyły się zapisy na szczepienia", ale również "proporcjonalnie zmniejszyła się liczba szczepionek, która trafiła do Polski".

Budka podkreślił, że ta sprawa musi zostać wyjaśniona, ale - jak dodał - "to jedna z wielu, które kładą cień na tej władzy". Nie ma rzetelnej, niezależnej prokuratury, nie ma organów, które mogłyby to wyjaśnić i dziś rozpoczynamy proces powołania sejmowej komisji śledczej - oświadczył szef PO.

Zapowiedział, że Platforma zaproponuje udział w komisji śledczej partnerom koalicyjnym oraz podpisanie wspólnego wniosku.

Projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej może być wniesiony przez Prezydium Sejmu lub co najmniej 46 posłów.

Terlecki: Opozycja znów się ośmiesza, pomysł niepoważny

Szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki ocenił pomysł Budki jako "niepoważny".

Wszystko wczoraj zostało wyjaśnione podczas spotkania z opozycją u premiera. Opozycja znów się ośmiesza, zgłaszając tego rodzaju pomysły - mówił PAP Terlecki.

Jak dodał, "nie ma żadnych szans na powołanie komisji, tym bardziej, że to całkowicie niepoważne".

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się we wtorek rano z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych w sprawie Narodowego Programu Szczepień. W spotkaniu uczestniczyli także minister zdrowia Adam Niedzielski, szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk i główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban.

Jak relacjonował po spotkaniu Dworczyk, przedstawiciele rządu przedstawili informacje na temat zaawansowania programu szczepień, a także odpowiadali na pytania. "Jeżeli mamy rozmawiać - rozmawiajmy merytorycznie i poważnie. Merytoryczna rozmowa wymaga odrobiny przygotowania, co wymaga odrobiny wysiłku. Przewodniczący (klubu KO) Cezary Tomczyk dzisiaj pyta o dostawy do Polski i żąda jawności na temat dostaw do Polski i harmonogramu szczepień. To wszystko od wielu dni jest publikowane na stronach rządowych gov.pl/szczepimysie" - mówił mówił szef KPRM.