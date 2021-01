Według polityka wyrok TK nie zmusza kobiet do herozimu.

Musimy zastanowić się, czy to orzeczenie będzie oznaczać konieczność nowej ustawy bądź rozporządzenia - powiedział polityk.

"Aborcja wciąż będzie dozwolona"

Według tego wyroku aborcja wciąż będzie w Polsce dozwolona w kilku określonych przypadkach, przede wszystkim w przypadku zagrożenia zdrowia i życia kobiety. Podkreślam to, bo bardzo często zwolennicy aborcji na życzenie do 12 tygodnia zafałszowują to, co się wydarzyło w Trybunale Konstytucyjnym. Pytanie, czy wyrok TK mógł być inny w świetle obowiązującej konstytucji, która - przypomnę - została przyjęta w połowie lat 90. głosami lewicy - powiedział Adam Bielan w Polsat News.

Jej głównym autorem był prezydent Aleksander Kwaśniewski, czołowy przedstawiciel lewicy w latach 90. - dodał.

Ta konstytucja, a później wyroki TK na podstawie tej konstytucji były dotąd jednoznaczne. Zawsze, gdy składano wnioski o ograniczenie możliwości przerywania ciąży w Polsce, uzyskiwały one przychylność Trybunału Konstytucyjnego - powiedział Bielan.

"Byłem zaskoczony publikacją wyroku"

Polityk był pytany, czy kobiety będą zmuszane do rodzenia dzieci z wadami, które prowadzą do śmierci dziecka.

Pytanie, czy do takiego zmuszania rzeczywiście będzie dochodzić. W przypadku wad letalnych, moim zdaniem, mówimy tutaj o zagrożeniu dla zdrowia i życia kobiety. Musimy teraz przeanalizować wyrok, uzasadnienie, zdania odrębne i zastanowić się, czy to orzeczenie będzie oznaczać konieczność nowej ustawy bądź rozporządzenia - powiedział Adam Bielan.

Jak większość polityków byłem zaskoczony wczorajszymi informacjami i nie zdążyłem się jeszcze zapoznać ze wszystkimi dokumentami - powiedział Bielan.