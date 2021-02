Bezstronność jest niezwykle ważna. Tym mediom, które byliśmy z nami - piątka z plusem. Pokazywali to, co się działo. Media które były z nami, to są dziennikarze, którzy wykonują solidną robotę - ocenił Owsiak.

Nagle pokazaliśmy to, z czego powinniśmy być znani na świecie - solidarność. Niestety już tak nie jest. Nie było tu żadnego patosu, to były piękne komunikaty, a nasze studio tętniło życiem - komentował Jurek Owsiak.

Obywatele dostają strasznie w kość. Biznes 29 lat temu to był tzw. wdowi grosz, a dziś to masa firm, która poczuwa się do odpowiedzialności - stwierdził.

Owsiak: Nie będziemy odpowiadali szaleńcom

Wczoraj daliśmy odpowiedź na wszystkie wariackie wątpliwości i teorie spiskowe skierowane w stosunku do mnie i mojej rodziny. Postawiliśmy "kropkę nad i". Nie będziemy odpowiadali szaleńcom, którzy wszędzie zawsze szukają focha, złości. Szukajcie tego u siebie - mówił Owsiak.

Szef WOŚP mówił, ile obecnie pieniędzy jest na koncie fundacji.

Suma deklarowana to 127 495 626 zł, w tej chwili na koncie mamy ponad 24 miliony złotych i cały czas liczymy - mówił Jurek Owsiak podczas konferencji.

Mieliśmy fantastycznie technologicznie przygotowane miejsce. Nie zanotowaliśmy żadnej sytuacji podbramkowej i wszystko było zrobione na 5+ Nie mieliśmy żadnych statystów, wszyscy czuli wspólnego ducha - powiedział szef WOŚP.

Byliśmy bardzo dobrze przygotowani logistycznie. Żartowaliśmy, że gdybyśmy zabrali się za szczepienia to bylibyśmy teraz tuż za Izraelem - dodał.

Logistyka jest naszą mocną stroną. Pracujemy przez 28 lat, pokazywaliśmy co zrobiliśmy w walce z COVID-19, pokazaliśmy respiratory, kardiomonitory, sprzęt, który ratuje życie Polaków - kontynuował.

Szef WOŚP komentował również spotkanie z ministrem zdrowia.

Pan minister wyraził niezwykły szacunek, pierwszy raz od lat ktoś tej rangi powiedział, że zasługi fundacji są ogromne, nie próbował tego dyskredytować, jak to robili nieraz inni - wyjaśnił.