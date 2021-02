Jeżeli ktoś podbiera posłów z innych ugrupowań opozycyjnych, to w rzeczywistości wyklucza się z grona opozycji. Jeżeli pan Szymon Hołownia chce być takim kozakiem, to niech podbiera PiS-owi posłów. I wtedy będzie działał na rzecz opozycji. Teraz to jest działanie szkodnicze. To jest takie działanie faceta o mentalności kreta - mówił na antenie RMF Piotr Zgorzelski z PSL, komentując transferową politykę Polski 2020 - chodzi m.in o przejście senatora Burego czy posłanki Muchy.

Reklama

Odpowiedź Hołowni

Na odpowiedź Szymona Hołowni nie trzeba było długo czekać. "Wicemarszałek Zgorzelski udał się do mediów i powiedział, że jestem człowiekiem o mentalności kreta i to, co robię, to draństwo. Wielkim cierpieniem dla Władysława Kosiniaka-Kamysza musi być to, że ma na pokładzie człowieka, któremu wicemarszałkowanie weszło za mocno" - odpowiedział na specjalnym nagraniu na Twitterze.