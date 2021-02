Szczepienia przeciw COVID-19. Zbigniew Girzyński w "Onecie" tłumaczył się ze szczepienia na koronawirusa. "Zrobiłem to z bardzo prostego powodu. Tak jak inni pracownicy mojego uniwersytetu, zostałem przez rektora poinformowany i zachęcony w grudniu do tego, żeby zgłosić się do systemu szczepień. Tak też uczyniłem. Gdy to robiłem, to nie zastanawiałem się, kiedy szczepienia będą się odbywały" - mówił były polityk PiS.

Girzyński: Nie zabiegałem o tak wczesny termin szczepienia Reklama W toku dalszych zdarzeń, na które nie miałem wpływu, okazało się, że szczepienia będą się rozpoczynały w tzw. pierwszym terminie, czyli po 25 stycznia. Zgłosiłem się i dostałem przydzielony termin przez system Ministerstwa Zdrowia - powiedział dla "Onetu" Girzyński. Afera ze szczepieniami w Toruniu. Rektor UMK odpowiada Czarnkowi Zobacz również Rektor poinformował mnie i innych pracowników, że otrzymał informację z Ministerstwa Zdrowia, że będziemy szczepieni w pierwszej grupie i mamy czynne skierowania, z których możemy skorzystać na przestrzeni dwóch miesięcy - powiedział Girzyński. To nie ja ten system zorganizowałem i nie wystawiłem sobie skierowania. Nie zabiegałem o tak wczesny termin - dodał.