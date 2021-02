Chodzi o Michała Lasotę, który ma awansować z Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim do Sądu Okręgowego w Elblągu. Wsławił się on wszczynaniem postępowań dyscyplinarnych sędziom, którzy są krytycznie nastawieni do reform obecnego obozu rządzącego.