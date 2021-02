Staje więc na czele tej walki i zamierzam wygrać - ogłasza były prezydent na Facebooku.

Zachęcam Was do solidarnej Walki ja nie ustąpię. Pierwsza moja propozycja z twórzmy listę największych szatanów, perfidnych kłamców. Ja zaczynam, uzupełnijcie: 1]. Cenckiewicz 2]. Michalkiewicz 3] .Kaczyński 4]. Rydzyk.5] .Braun 6]. Ziemkiewicz 7]. Korwin Mike.8].Kurski.9]. Macierewicz. 10]. Morawiecki 11]. Ziobro 12]. Duda. Listę tą uzupełnianą z dobrym ostrzegawczym tekstem ogłaszamy gdzie tylko możliwe - dodaje.

Przeglądam co głoszą Ci ludzie publicznie, To się nie mieści w głowie i wielu szczególnie młodych ludzi może w to uwierzyć - pisze Wałęsa.