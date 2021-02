Niemcy są wzorem dbałości o praworządność w Polsce i mają długą tego tradycję. Kiedyś egzekucje dziś ONET! - napisano w tweecie zamieszczonym na profilu Marka Suskiego. Szokujący wpis, który pojawił w piątek ok. godz. 16, szybko został usunięty.

Reklama

Jednocześnie na profilu posła Suskiego pojawił się wpis, który nadal jest widoczny dla użytkowników Twittera. Dołączono do niego listę ofiar i zdjęcie z egzekucji przeprowadzonej przez żołnierzy hitlerowskich Niemiec w październiku 1942 r.

12 października 1942 r. Niemcy rozpoczęli serię publicznych egzekucji. Powieszono 50 osób. Większość związana z radomską fabryką broni. Tymczasem ONET prowadzi nagonkę oszczerstw na fabrykę broni w Radomiu. Ciekawe co by pisali gdyby istnieli w latach trzydziestych ub. wieku – można przeczytać we wpisie.

RASP chce podjąć kroki prawne

Ringier Axel Springer Polska zamierza podjąć działania prawne.

Podejmiemy kroki prawne w związku z krzewieniem mowy nienawiści oraz rozpowszechniania oszczerstw przez Pana posła Marka Suskiego - mówi Karolina Sznajder, dyrektor komunikacji Ringier Axel Springer Polska.