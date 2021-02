Gowin jak Lepper?

Lepper miał możliwość zawiązania koalicji z Romanem Giertychem i wtedy by ocalał politycznie. Gowin ma szczęście, bo Leppera wykończono prowokacją, w której był niewinny, a i tak dostał rykoszetem, co doprowadziło do jego samobójstwa. A Gowinowi tylko partię próbują odebrać - powiedział w TOK FM Sikorski.

Europoseł był pytany, czy w sprawie Jarosława Gowina może dojść do ingerencji służb specjalnych, albo prokuratury.

To jest władza kanalii, półgłówków i oportunistów, są do tego zdolni - odpowiedział.

Nie ma takiego świństwa, którego ta władza dla jej utrzymania nie popełni - dodał.

Sikorski był również pytany, czy będą przedterminowe wybory parlamentarne - jak w 2007 roku.

Modlę się o przyśpieszone wybory każdego dnia. To zależy od kilku sprawiedliwych, od tego, czy znajdą się odważni, którzy ten chocholi taniec przerwą. Wtedy się znaleźli - stwierdził.