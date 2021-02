Jak podał "Dziennik Zachodni", prezydent jeździł na nartach w Wiśle na wyciągu Cieńków. Zapytany przez reportera o warunki narciarskie, nie był zbyt zadowolony i rozmowny. - Złe, jak widać - powiedział Andrzej Duda.

Reklama

Informację o tym, że prezydent Duda wybrał się na narty w Beskidy, zamieścił na Twitterze Klaudiusz Slezak, dziennikarz Radia Nowy Świat.

Prywatne wizyty

- Nie potwierdzam, nie zaprzeczam - powiedział "Dziennikowi Zachodniemu" Tadeusz Papierzyński, kierownik Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Wiśle, zapytany o obecność. – Też słyszeliśmy, że pan prezydent ma na parę dni przyjechać do Wisły, ale nie dostaliśmy żadnego pisma w tej sprawie. Zresztą, nigdy nie dostajemy, bo te wizyty mają prywatny charakter - zaznaczył.

Odpowiedzialne zachowanie?

Czy w obliczu pandemii koronawirusa powinien? - takie pytanie w programie "Tłit" usłyszał zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel.

- Wszystko sprowadza się do odpowiedzialnego zachowania. Jeśli pan prezydent zdecydował się wypoczywać w Wiśle, to dopóki nie ma tam tłumów ludzi, nie ma tam sytuacji, które widzieliśmy z nagrań z wyciągów, to nie sądzę, by to było w jakikolwiek sposób szkodliwe - komentował.

"Pierwsze dziecko RP"

W piątek do sprawy odniósł się także poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras.

"Moje dzieci nie pojechały na ferie. A pierwsze dziecko RP pojechało na narty. Trochę to niesprawiedliwe" - napisał Nitras na Facebooku, załączając zdjęcie uśmiechniętego Dudy.