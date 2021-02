Giertych: PO gryzie się wewnątrz

"No i stało się to co przewidywałem. PO gryzie się wewnątrz, a JK się cieszy. Osiągnął swój cel. Nie mówimy o wpadkach rządu, tylko Nitras atakuje Schetynę, a zaraz odpowie mu ktoś inny itd." - napisał na Twitterze adwokat Roman Giertych.

Giertych skomentował w ten sposób słowa Sławomira Nitrasa.

Słuchałem, kiedy Grzegorz Schetyna mówił o deklaracji ideowej Platformy sprzed 20 lat. Oczywiście to jest nasza historia. To jest nasz dorobek – mówił 300POLITYCE polityk..

Deklaracja ideowa Platformy sprzed 20 lat jest bardzo ważnym elementem mojej również tożsamości i historii, ale jest historią. Świat się zmienia i myślę, że Grzegorz Schetyna musi przyjąć to do wiadomości. Musi zauważyć, że świat się zmienia. My jesteśmy zupełnie innym społeczeństwem. Nie chciałbym, żeby polskie społeczeństwo było takie jak 20 lat temu. Nie chciałbym, żeby Platforma była taka jak 20 lat temu. Grzegorz Schetyna musi sam podjąć decyzję, czy dostrzega zmiany w Polsce, czy nie. Ja dostrzegam konieczność zmian. Polska potrzebuje modernizacji – dodał.