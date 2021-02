PiS deklaruje, że partia może na to miejsce wskazać innego polityka, ale na razie Solidarna Polska zastanawia się nad politycznymi retorsjami, choć nikt nie zdradza konkretów. – Chwilowo nie wykonujemy pochopnych ruchów, jasno wskazaliśmy w sobotnim komunikacie, że to kara za podkreślanie własnego zdania w kwestiach spornych z PiS – wskazuje jeden z ziobrystów. – Odbieramy to działanie jako próbę zdyscyplinowania nas w tematach dotyczących ustaleń szczytów unijnych czy spraw energetycznych. Wcześniej zostaliśmy też wyrzuceni z TVP, ale jesteśmy konsekwentni. Musi się szybko spotkać rada koalicji, bo nie da się pracować tak, gdy za naszymi plecami wyrzuca się naszych ludzi. To złamanie umowy koalicyjnej, bo zgodnie z nią nie można odwoływać rekomendowanych przez...