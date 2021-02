Trójka posłów Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz, Katarzyna Piekarska i Dariusz Joński zamierzała w piątek przeprowadzić kontrolę w siedzibie Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 lat (tzw. komisji ds. pedofilii). Nie zostali jednak wpuszczeni do środka.

Odmowa wejścia

To już druga taka próba, pierwsza miała miejsce w piątek.

Wejścia odmówiła im wtedy Barbara Chrobak pełniąca funkcję wiceprzewodniczącej. To zaufana urzędniczka prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego. W minionej kadencji była posłanką Kukiz’15, w 2020 r. przystąpiła do Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry - pisze Wojciech Czuchnowski w "Gazecie Wyborczej".

Moją uwagę zwróciło, że ta pani była tytułowana przez swoją urzędniczkę per "pani minister" – mówi poseł Joński. Skąd taka nomenklatura? 3 grudnia 2020 r. przewodniczący komisji Błażej Kmieciak zwrócił się do prezydenta, by ten „uwzględnił członków komisji w zmianach ustawy dotyczącej wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe”. Jak tłumaczył, „członkom komisji został przypisany status osób na równi z sekretarzami stanu”. Czyli wiceministrami.

Zarobki

Jak pisze 'Wyborcza" 30 grudnia prezydent Duda wydał rozporządzenie włączające komisję do grupy płac przysługujących sekretarzom stanu. Teraz każdy z nich zarabia 12 650 zł. Plus dodatki funkcyjne. Do tego dochodzą mieszkania służbowe (dla osób spoza Warszawy) oraz służbowe samochody – jeden z nich każdego dnia dowozi przewodniczącego do domu, 110 km od Warszawy. Drugi jest do wyłącznej dyspozycji „minister Chrobak”, która – jak podają źródła "GW" – specjalnie w tym celu zmieniła wewnętrzny regulamin.

Siedziba

Siedziba komisji zajmuje 12. piętro w Spektrum Tower przy ul. Twardej 18. To 30-piętrowy biurowiec w centrum stolicy z panoramicznymi windami i pięciokondygnacyjnym garażem podziemnym. Miesięczny czynsz wynosi tu ok. 25 euro za metr kwadratowy. Powierzchnia piętra to ok. 850 m kw., więc czynsz może dochodzić do 80 tys. zł miesięcznie. Za garaż płaci się 185 euro od stanowiska. Koszt wynajmu luksusowej siedziby może więc sięgać 1,5 mln zł rocznie.

Oprócz siedmiorga członków wybranych na mocy ustawy w komisji pracuje 18 osób. – Ta komisja ma budżet rzędu 12 mln zł rocznie. Chcieliśmy wiedzieć, co robi za te pieniądze. Usłyszeliśmy, że komisja jest niezależna i nie możemy wejść. Tłumaczyliśmy, że jest niezależna w działaniach i decyzjach, ale jako urząd powołany przez Sejm musi podlegać kontroli – opowiada Joński.