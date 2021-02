Religia na maturze

Jeśli chodzi o religię w szkołach, to partie dyskutują, ile księża powinni zarabiać i czy powinien być stopień z religii na maturze. My nie mamy z tym problemu, religii nie powinno być w szkole - mówił Włodzimierz Czarzasty w Onecie.

Czarzasty o aborcji

Prawica nie może traktować kobiet jako głupich istot, bo założenie, że jak kobieta będzie miała prawo do aborcji, to będzie z niej korzystać trzy razy dziennie, jest uwłaczające w myśleniu o kobietach. Nie mieści mi się to w głowie - grzmiał Czarzasty.

Sprawa in vitro, to pomoc ludziom, żeby mieli dzieci, a nie jakieś morderstwa. To jest postawione na głowie, ale to się odkręci. To wahadło pójdzie w drugą stronę. Jeżeli będzie w Polsce świeckie państwo, to kobiety będą miały prawo do swojego ciała i wszyscy będą traktowali na równi, łącznie z klerem - dodał.