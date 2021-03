Woś ujawnił jedynie, że spotkanie dotyczyło spraw fundamentalnych. - Mieliśmy okazję przypomnieć właśnie nasz wspólny program; to, o co walczymy, o suwerenność Polski – wyliczał na antenie TVN24.

"Część spraw wymaga wyjaśnienia"

Dopytywany, czy po tym spotkaniu PiS-owi i Solidarnej Polsce bliżej do rozsypywania się czy zwierania szeregów, odparł, że "co jakiś czas zdarzają się przesilenia, jak w dobrej rodzinie".

Mieliśmy do czynienia z takim przesileniem (w Zjednoczonej Prawicy – przyp. red.). Na pewno na tym spotkaniu wiele rzeczy zostało wyjaśnionych, część spraw wymaga wyjaśnienia, ale o tym pewnie będą mówić panowie prezesi w tym czasie, który uznają za właściwy – mówił także polityk Solidarnej Polski.

Co sobie wyjaśniono? Chociażby ostatnie nieporozumienia, bo tak trzeba nazwać wprost. My wskazywaliśmy na sprawy związane właśnie z umową koalicyjną i na pewno fundamentem musi być powrót do umowy koalicyjnej. Do tego, żeby były jasne mechanizmy rozwiazywania pewnych niedomówień, które siłą rzeczy przy tak dużym projekcie, dobrym projekcie, się zdarzają – dodał Woś.