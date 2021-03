Momentem przełomowym dla relacji wewnątrz koalicji będzie głosowanie nad tzw. zasobami własnymi UE, co pozwoli uruchomić środki z funduszu odbudowy. Do tej pory PiS był skłonny wybaczyć ziobrystom głosowanie na „nie” w tej sprawie, uznając, że poprze go opozycja. Premier Morawiecki uważał, że dopóki przez wybryki ziobrystów PiS nie przegrywa kluczowych głosowań, dopóty można je tolerować.