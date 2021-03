Jaką ma skuteczność w tej chwili nie powiem. Ale jest stosowana w innych krajach, niektórzy zdecydowali się ją kupić. Nie byłbym przeciwny poważnemu podejściu do problemu tej szczepionki, szczególnie w sytuacji, kiedy europejskie mechanizmy zawodzą - powiedział Sośnierz w Polsat News o rosyjskiej szczepionce przeciw COVID-19.

Polityk był pytany o ostrzeżenia Europejskiej Agencji Leków, która wezwała do ostrożności w sprawie rosyjskiej szczepionki.

To jest powiedzenie czegoś, co nie wiadomo co znaczy. Co znaczy, że Europejska Agencja Leków wzywa do ostrożności? - powiedział Sośnierz.

Sośnierz o koronawiruse

Cały czas się bronimy, nigdy nie zaatakowaliśmy. Nie podjęliśmy działań ofensywnych tylko zawsze są to działania reaktywne. Próbujemy hamować jego rozprzestrzenianie się - powiedział Sośnierz.

Ale tak aktywnie jak kilkanaście krajów, to nie działamy. Są dwie szkoły. Jedna z południowo-wschodniej części Azji i Australii, gdzie właściwie skutecznie pokonano epidemię i panuje się nad nią. Lub to, co robimy my, czyli dość chaotyczne i bierne działanie - powiedział.

Szkoda, że nie poszliśmy droga bardziej zdecydowaną, bo wtedy można próbować funkcjonować normalnie. Szwedzi próbowali, ale wynik szwedzki jest podobny do polskiego - powiedział Sośnierz.