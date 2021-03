"Strefa wolna od LGBT"

Chodzi o tabliczkę z napisem "Strefa wolna od LGBT" w kilku językach, którą pozwany umieścił na znaku drogowym z nazwą miejscowości, oraz jego komentarz dotyczący uchwały tamtejszych radnych, opublikowane m.in. na Facebooku.

W pozwie gmina Tuszów Narodowy żąda od Barta Staszewskiego przeprosin oraz zamieszczenia sprostowania we wszystkich mediach, w których ukazała się informacja jakoby Tuszów Narodowy był "strefą wolną od LGBT".

W sądzie nie było pozwanego. Jego pełnomocnik mec. Bartosz Przeciechowski oraz powód - wójt gminy Tuszów Narodowy Andrzej Głaz nie chcieli przed posiedzeniem sądu rozmawiać z mediami.

W obronie gminy "i aby przeciwdziałać rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji godzących w dobre imię jej mieszkańców jak i całej Polski" stanęła Reduta Dobrego Imienia, która – jak poinformowała - wspiera Tuszów Narodowy "organizacyjnie i prawnie w sprawie przeciwko Bartowi Staszewskiemu".

Mediator wkroczy do akcji

Na poniedziałkowym posiedzeniu przygotowawczym, które odbyło się przy drzwiach zamkniętych, została podjęta próba ugody między stronami. Po niespełna trzech kwadransach strony opuściły salę sądową.

- W zasadzie to posiedzenie niejawne, więc trudno komentować to, co działo się za drzwiami. Mogę powiedzieć jedynie tyle, że być może zostanie wszczęte postępowanie mediacyjne, ponieważ strony uznały, że istnieje taka możliwość, w związku z tym podejmiemy pewne czynności w kierunku przeprowadzenia postępowania mediacyjnego - mówił radca prawny Jerzy Pasieka, reprezentujący Gminę Tuszów Narodowy.

- Sąd widzi w żądaniu pozwu pewne okoliczności niesporne, mianowicie to, że pan Staszewski zawiesił konkretną tablicę w konkretnym miejscu. Natomiast ze strony sądu pojawiło się pytanie, czy strony chcą i będą mogły spróbować mediacji, której celem byłoby zamknięcie sprawy bez wyroku, tylko w formie ugodowej, pojednawczej - wyjaśnia mecenas Bartosz Przeciechowski, pełnomocnik Barta Staszewskiego. - Nie wykluczamy tego, bo nigdy intencją pana Staszewskiego nie było wchodzenie w jakiś spór, czy jakiegoś rodzaju dyskusje przeciwko gminie, tylko w stosunku do konkretnego aktu prawnego, podjętej uchwały i komentowanie jej. Być może w toku postępowania mediacyjnego stanowiska stron mogą się zbliżyć. Zobaczymy - dodaje adwokat cytowany przez portal echodnia.eu.

Staszewski dezinformuje?

Jak przypomina Reduta Dobrego Imienia, "Bart Staszewski jest twórcą akcji dezinformacyjnej, polegającej na rozwieszaniu fałszywych znaków drogowych z napisem +Strefa wolna od LGBT+ pod autentycznymi znakami drogowymi z nazwami miejscowości, których władze samorządowe przyjęły deklaracje prorodzinne".

"Zorganizowana i przeprowadzona przez Barta Staszewskiego akcja wpływa niekorzystnie na wizerunek gmin i jej mieszkańców, bowiem wskazuje na dyskryminację jakiejś grupy z uwagi na jej preferencje seksualne" – dodaje Reduta.

Jedną z takich gmin jest gmina Tuszów Narodowy.

RDI przypomniała, że "Radni Gminy Tuszów Narodowy przyjęli w dniu 29 marca 2019 roku +Stanowisko Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie powstrzymania ideologii LGBT+, w którym wyrażają przywiązanie do tradycyjnych wartości oraz wolę wychowywania dzieci zgodnie z wolą rodziców, bez wpływów politycznej poprawności. Władze gminy Tuszów zdecydowanie podkreślają, że przy przyjętym stanowisku, nie ma mowy o jakichkolwiek przejawach dyskryminacji kogokolwiek, ani też wykluczania kogoś ze społeczności”.

RDI przekazała, że "w dniu 29 lipca 2020 roku Bart Staszewski zamieścił na swoich profilach w mediach społecznościowych zdjęcie znaku drogowego z nazwą miejscowości Tuszów Narodowy z umieszczoną pod nim tabliczką do złudzenia przypominającą znaki urzędowe z wielojęzycznym napisem +Strefa wolna od LGBT+. Zdjęcie takie ukazało się też na stronie prowadzonej przez Staszewskiego lgbtfreezones.pl".

Jak zauważyła Reduta, "publikacja zdjęcia odbiła się szerokim echem w internecie i mediach tradycyjnych".

Podkreśliła też, że "Reduta Dobrego Imienia wspiera gminę Tuszów w jej walce przeciwko aktywiście, który rozpropagował fałszywą informację jakoby w Polsce istniały +strefy wolne od LGBT+".

Podano, że "do Reduty cały czas zgłaszają się gminy i inne jednostki organizacyjne zniesławione przez Barta Staszewskiego".

"Reduta Dobrego Imienia stanęła w obronie tej i innych gmin, aby przeciwdziałać rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji godzących w dobre imię mieszkańców gminy Tuszów Narodowy, ale także i w wizerunek Polski" - podkreślono.

Wskazano, że "Sąd Okręgowy w Rzeszowie nakazał Bartowi Staszewskiemu umieszczenie na swoich stronach www i profilu na Facebooku informacji, że toczy się przeciwko niemu postępowanie sądowe z pozwu Gminy Niebylec (którą wspiera Reduta)".

Jak dodano, "Staszewski w swoich wypowiedziach w mediach społecznościowych początkowo zaprzeczał temu, że otrzymał taki nakaz, potem zamieścił informację z błędem, a po kolejnym ponagleniu z naszej strony zamieścił poprawną treść informacji. Tak więc nie ma mowy o jego +wygranej+, gdy kilka miesięcy temu chwalił się, gdy ten sam Sąd Okręgowy w Rzeszowie odrzucił nasz wniosek o zabezpieczenie. Jak się okazuje, strategia Reduty uporczywego dążenia do celu jest skuteczna" - napisano w informacji RDI.