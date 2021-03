Homoseksualizm ma końcówkę "izm" jak komunizm czy nazizm. Wobec tego homoseksualizm okazuje się być ideologią, chociaż twierdzą, że #LGBT itp. to żadna ideologia. Próbuje się tylnymi drzwiami wprowadzić barwy ochronne. Ale to nie się uda - powiedział Kowalski w Polskim Radiu 24.

Reklama

Trwa taka lewacka moda na to, że jak coś jest normalne, to jest nienormalne. Czekam aż do profesorów nie będzie można zwracać się "profesorze" - po co go wyróżniać, skoro ci, którzy profesorami nie są, mogliby poczuć się wykluczeni? - powiedział.