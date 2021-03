Dziś byliśmy w Muzeum Stacja. Moi synowie z właściwą postawa wobec bolszewików. Co ciekawe bez mojej ingerencji - pochwalił się na Twitterze

Zdjęcie oburzyło posłankę Kingę Gajewską, która napisała pismo do rzecznika Praw Dziecka. - W trosce o dobro publiczne oraz prawo małoletnich do życia bez przemocy zwracamy się do @RPDPawlak z apelem o interwencję ws. tt Sekretarza Stanu w @MEIN_GOV_PL @TRzymkowski.W zachowaniu Ministra widzimy głęboką demoralizację, polegającą na nawoływaniu do zabijania innych ludzi - napisała zaniepokojona.

Dawno nie czytałem niczego tak absurdalnego. Wyjaśniam szanownym Paniom Poseł, że chłopcy nie celowali z broni, ale z palca i nie do żołnierzy Armii Czerwonej, ale do manekinów. PO w swoim skręcie w lewo zaszła tak daleko, że nawet w antykomunizmie widzi "demoralizację" - odpowiedział Rzymkowski.