Wraz z przyjaciółmi z Rzeszowa i Stalowej Woli ruszamy w drogę, na manifestację wolnościową. Do zobaczenia za kilka godzin w Warszawie! - napisał na Twitterze Grzegorz Braun, pokazując zdjęcie z autobusu, którym podróżował on i jego zwolennicy. Nikt z nich nie miał założonej maseczki ani nie zachowywał dystansu od pasażerów.

Internauci i politycy nie zostawili na nim suchej nitki. "A możecie po drodze wstąpić po rozum i maseczki?" - napisał Robert Biedroń. "Szczęść Boże, jak to Pan powiada w sejmie Panie Pośle, ale szczęście kusicie" - dodał Tomasz Zimoch

Ostra krytyka wiceministra Warchoła

Podobnie naraził się wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, który jest jednym z kandydatów, walczących o fotel prezydenta Rzeszowa. On też pojawił się na ulicy bez maseczki i zapraszał na swój wiec. "Już dziś o 12:00 na rzeszowskich bulwarach pod sceną będziemy rozdawać sadzonki młodych drzewek z okazji pierwszego dnia wiosny i Międzynarodowego Dnia Lasów! Zapraszam wszystkich Rzeszowian po darmowe młode drzewka" - napisał.

"Halo @PolskaPolicja, obywatel Marcin Warchoł w stanie epidemii, przy 26 tys. zakażeń dziennie, bez maski ochronnej, organizuje zgromadzenie publiczne w Rzeszowie. Zgodnie z interpretacją policji „nielegalne” w pandemii. Wnoszę o natychmiastową interwencję!" - skrytykował wiceministra poseł KO, Michał Szczerba.

Decyzję Warchoła o zwołaniu wiecu skrytykowała znana blogerka, Kataryna. "Ciekawe co premier Morawiecki na członka swojego rządu bez maseczki organizującego wiec akurat po wejściu w życie nowych obostrzeń. Nic bardziej gorszącego nie mógł zrobić. Będzie dymisja czy udajemy, że mie widzimy sabotażu we własnym rządzie?" - napisała.

"Mieszkańcom Rzeszowa przypominamy, że zapraszający ich na swój wiec wyborczy minister już COVID przeszedł więc w przeciwieństwie do nich niczego nie ryzykuje. To nie on w razie czego będzie wożony na drugi koniec Polski bo w Rzeszowie już nie ma łóżek w szpitalach. #KoronaWiec" - dodała. Warto dodać, że przepisy sanitarne nie zwalniają ani ozdrowieńców, ani osoby zaszczepione z obowiązku noszenia maseczek.

Warchoł zabiera głos

Tymczasem głos w sprawie zabrał sam wiceminister. Tłumaczył, że filmik nagrał w parku, a tam nie trzeba mieć maseczki. Nie skomentował jednak innego nagrania, nakręconego na ulicy.

Niedzielski: Nie ma na to mojej akceptacji

Pandemia nie ma barw politycznych i nie ma zgody na to, żeby osoby, które nie przestrzegają standardów, regulacji i zaleceń były inaczej traktowane niż poprzez negację – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, komentując m.in. zachowanie wiceszefa MS Marcina Warchoła.

Jeżeli pan się pyta mnie o stosunek do tego, to niezależnie od tego, kto dokonuje naruszenia, to nie ma to mojej akceptacji – podkreślił szef resortu zdrowia, odpowiadając na pytanie jednego z dziennikarzy.