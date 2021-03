Schetyna przypomniał, że wynik PO do Sejmu to było 27,5 proc., a gdy odchodził z przywództwa partii ponad 30 proc. w sondażach.

Reklama

Ja wiem, że sytuacja jest trudna, ale to do największej partii opozycyjnej powinien należeć pomysł, żeby zbudować zasady, wokół których skupi się opozycja. Uważam, że Polacy muszą mieć alternatywę dla złych rządów PiS - powiedział.

Nie wystarczy krytykować i pokazywać patologie związane z Danielem Obajtkiem. To jest bardzo ważne, ale wyborcy muszą wiedzieć, że jeżeli nie zagłosują na PiS, jeżeli PiS ich skutecznie odstręczy od głosowania na siebie, a chcą się zaangażować w politykę i wiedzą, jak bardzo ważne są te wybory, muszą zobaczyć dobrą, programową i organizacyjną ofertę ze strony opozycji - podkreślił Schetyna.

Dzisiaj to jest najważniejsze - dodał.

Jego zdaniem to największa partia opozycyjna zawsze będzie miała obowiązek, żeby taką propozycję przygotować, przedstawić i wokół niej budować porozumienie. - To jest zadanie dla Platformy Obywatelskiej, podobnie jak zrobił to Rafał Trzaskowski pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich - zorganizował całą opozycję - podkreślił.

Wszystkie głosy wyborcze, które padły na opozycje i jeszcze więcej były przy Trzaskowskim - przypomniał lider PO. - To jest dla nas kierunek - dodał Schetyna w wywiadzie dla programu "Tłit".

Zaznaczył, że w przyszłości - po zmianie władzy - niezbędna będzie komisja śledcza, żeby zająć się sprawą Obajtka i układów z nim związanych.

Tu niezbędna będzie komisja śledcza, bo system tej zepsutej władzy i tych powiązań jest niesłychany. Powinna być komisja śledcza, bo my też powinniśmy ujawnić patologię tej sytuacji, w oparciu właśnie o to, co słyszymy o Obajtku codziennie, jego partyjnego awansu, ekskluzywnych relacji z Jarosławem Kaczyńskim - stwierdził Schetyna.

To wszystko powinniśmy ujawnić i powinna zrobić to komisja śledcza w parlamencie, żeby wszyscy wiedzieli, że to jest dla nas - dla klasy politycznej, dla nas wszystkich - przykład, w jaki sposób trzeba zwalczać w Polsce patologie i żeby nigdy nie doszło do takich sytuacji w przyszłości - dodał.

PiS wysoko prowadzi z KO

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w tę niedzielę, najwięcej badanych zagłosowałoby na Zjednoczoną Prawicę - 33,2 proc, na KO 18,5 proc., a na Polskę 2050 Szymona Hołowni 13,2 proc. - wynika z sondażu United Survey dla Wirtualnej Polski.

W Sejmie zasiedliby także posłowie Lewicy, na którą zagłosowałoby 9,3 proc. ankietowanych. Tuż nad progiem wyborczym znalazła się także Konfederacja, uzyskując 6,5 proc. głosów oraz PSL - Koalicja Polska. Na tę partię oddanie głosu zadeklarowało 6,3 proc. ankietowanych. Z sondażu wynika też, że 12,9 proc. ankietowanych nie wie, na kogo zagłosowałoby w wyborach do Sejmu.

Ile wyniosłaby frekwencja?

Reklama

Według badania, frekwencja wyborcza wyniosłaby 46,9 proc. Na pytanie o udział w wyborach odpowiedź "zdecydowanie tak" udzieliło 36,6 proc. respondentów. Natomiast 10,3 proc. przekazało, że "raczej tak". 47,5 proc. badanych wyraziło niechęć do udziału w wyborach, z czego 23,9 proc. przekazało, że "zdecydowanie nie" oddałoby swojego głosu. Natomiast 5,6 proc. respondentów nie jest jeszcze zdecydowana w tej sprawie.

Sondaż został przeprowadzony 19 marca metodą CATI na grupie tysiąca dorosłych Polaków.