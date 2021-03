Szef klubu PiS został zapytany przez dziennikarzy w Sejmie, czy prezes Orlenu Daniel Obajtek jest balastem dla obozu politycznego. - Jak przed chwilą słyszałem, pożal się Boże, wystąpienie pana (posła KO, Marka) Sowy w Pcimiu, akurat zobaczyłem w telewizji, to rzeczywiście jest żałosna ta kampania i myślę, że rozumie też to publiczność telewizyjna - stwierdził.

Reklama

Dopytywany, czy Obajtek jest jeszcze wartością czy już balastem, Terlecki odpowiedział: "Na razie jest świetnym menadżerem i odnosi spektakularne sukcesy".

Na uwagę, że prezes Orlenu jednak premierem nie będzie, odparł: "Ale nikt nie mówił, że będzie premierem. To była raczej dziennikarska kaczka".

Majątek Obajtka

W ostatnich tygodniach niektóre media donoszą o majątku prezesa PKN Orlen i wątpliwościach dotyczących pochodzenia m.in. licznych nieruchomości należących do Obajtka. W związku z tymi doniesieniami politycy opozycji poinformowali o złożeniu zawiadomień i wniosków m.in. do prokuratury, NIK-u i CBA ws. nieprawidłowości dotyczących działalności i majątku b. wójta Pcimia. Koalicja Obywatelska przekazała też, że powołuje w klubie zespół śledczy, który będzie zajmował się sprawą obecnego prezesa Orlenu.

Pismem złożonym we wtorek w CBA przez pełnomocnika Obajtek wniósł o przeprowadzenie kompleksowej kontroli swojego majątku, a także ponownej kontroli złożonych w ubiegłych latach oświadczeń majątkowych. Mec. Maciej Zaborowski zapewnił, że to własna inicjatywa Daniela Obajtka, która ma na celu rozwianie wszelkich wątpliwości co do jego osoby i jego majątku.

Obajtek konsekwentnie zaprzecza zarzutom.

W poniedziałek na Twitterze prezes PKN Orlen napisał: "Kolejny raz +Gazeta Wyborcza+ feruje własne wyroki. Konfabulacje gangstera mające na celu złagodzenie kary uznaje za bardziej wiarygodne niż ustalenia prokuratury i wyroki niezależnych sądów. Dość pomówień. Podejmuję kroki prawne".

Do wpisu Obajtek dołączył oświadczenie swojego pełnomocnika mec. Macieja Zaborowskiego, w którym zaprzeczył on "kolejnym zmanipulowanym" informacjom "GW".