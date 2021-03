"Wolta absolutnie niezrozumiała. Na to wygląda [że nie miała poglądów – red.]. Jeżeli ma się poglądy, to takiej wolty zrobić nie można" - mówi o przejściu Moniki Pawłowskiej z Lewicy do Porozumienia, Gość Radia ZET prof. Joanna Senyszyn.

Bardzo jestem ciekawa jak po tych wpisach, że PiS to banda bandytów, którzy krzywdzą kobiety, że Gowin jest beznadziejny, jak ona teraz będzie głosować – dodaje posłanka Nowej Lewicy. Reklama Prof. Senyszyn apeluje na antenie Radia ZET do Moniki Pawłowskiej: - Zrzeknij się mandatu, bo oszukałaś swoich wyborców, oszukałaś swoją partię, oszukałaś klub Lewicy. - Dosyć tego dobrego – dodaje. Pawłowska po przejściu do Porozumienia: Aż takiego hejtu się nie spodziewałam Zobacz również Zdaniem Gościa Radia ZET, Jarosław Gowin jest w trudnej sytuacji, bo „musi zbierać takie spady, ludzi bez kręgosłupa i bez poglądów”. Prof. Joanna Senyszyn ocenia, że tak radykalna zmiana może być podyktowana chęcią zrobienia kariery. SLD jako szyld znika Dopytywana o Sojusz Lewicy Demokratycznej, posłanka odpowiada, że SLD jako szyld znika. – Ale SLD istnieje, członkowie są ci sami. Została dokonana zmiana nazwy. Od wielu lat się o tym mówiło, że może należy dać naszej partii nową markę – przekonuje. Pytana o szefa Nowej Lewicy, prof. Senyszyn odpowiada, że na razie jest nim Włodek Czarzasty, ale członkowie chcą jak najszybciej zorganizować kongres i wybory, jak tylko pozwoli na to pandemia. Kiepskie sondaże? - Nie pniemy się w górę, czego można było się spodziewać po Strajkach Kobiet, katastrofalnych rządów PiS, ale KO, PO też nie pną się w górę, więc myślę, że to tymczasowa stagnacja – komentuje prof. Senyszyn. Jej zdaniem Nowa Lewica ma znakomitą perspektywę, bo coraz więcej młodych ludzi ma lewicowe poglądy i w kolejnych wyborach zagłosują właśnie na lewicę. - Życzenia do spełnienia, bo wyraźnie widać, że tendencja się zmienia. Kiedyś SLD miał wyborców 50+, w tej chwili nasi wyborcy to będą ludzie młodzi – mówi Gość Radia ZET.