O bardzo poważne podejście do obowiązującego limitu liczby wiernych, którzy w jednym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwach, zaapelowali do wszystkich księży proboszczów we wspólnym komunikacie minister zdrowia Adam Niedzielski i sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński.

Apel ten, jak podkreślili szef MZ i sekretarz generalny KEP w komunikacie, wynika z troski o życie i zdrowie wiernych. Reklama Niedzielski i bp Miziński podkreślili, że "trzecia fala epidemii jest faktem i stanowi obecnie największe zagrożenie dla zdrowia oraz życia Polaków". Nie można pozostawać obojętnym wobec rosnącej liczby zakażeń – wskazali. Zaznaczyli, że dziś potrzeba nam odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej, ponieważ to ona – obok szczepionki – jest "najważniejszą bronią w walce z epidemią". Niedzielski: Trzeba się poważnie zastanowić nad zaostrzeniem sankcji Zobacz również Dlatego – czytamy – "o tę odpowiedzialność apeluje zarówno władza świecka, jak i duchowna". Naszą wspólną troską jest dziś ochrona zdrowia i życia wszystkich Polaków, dlatego w takim samym stopniu wszyscy jesteśmy wezwani do zachowania istniejących zasad i obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych – zaznaczyli Niedzielski i bp Miziński. Przestrzegając ich, wykazujemy się troską o naszych rodaków. Najwyższym dobrem doczesnym jest zawsze zdrowie i życie. Brak dbałości o zdrowie i życie własne oraz innych to działanie wbrew solidaryzmowi społecznemu i wbrew nauce Kościoła katolickiego – czytamy w komunikacie MZ i KEP. Liczba wiernych w kościołach Apel o poważne podejście do obowiązujących zasad dotyczących liczby wiernych, którzy w jednym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwach, do wszystkich księży proboszczów zostanie poparty pismem skierowanym przez księży biskupów do wszystkich parafii z wyraźnym wskazaniem ścisłego przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych – poinformowali szef MZ i sekretarz generalny KEP. Tylko nasze wspólne odpowiedzialne podejście do walki z epidemią uchroni nas przed koniecznością wprowadzania kolejnych, bardziej restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa – podkreślili. Według aktualnych obostrzeń w kościołach obowiązuje limit wiernych – maksymalnie jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 metra. W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.