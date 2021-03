Szpital Południowy (wchodzi w skład spółki Szpital Solec) stał się w ostatnich dniach przedmiotem sporu wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła z władzami Warszawy , którym wojewoda zarzucił opieszałość w organizacji pracy placówki (problemem jest przede wszystkim brak personelu medycznego). W piątek Niedzielski poinformował, że decyzją wojewody do spółki ma zostać wprowadzony pełnomocnik, którym zostanie dr Ewa Więckowska, była prezes Szpitala Solec.

Minister przypomniał, że dr Więckowska kierowała tą spółką przez osiem lat. - Ma ogromne doświadczenie, zna kadrę, zna przede wszystkim uwarunkowania tego lokalnego, warszawskiego systemu opieki zdrowotnej. Pani doktor, jako lekarz specjalizujący się w chorobach płuc, a ponadto posiadający też wykształcenie na poziomie MBA, czyli przygotowanie zarządcze, profesjonalne, daje nadzieję, że te problemy związane z uruchomieniem Szpitala Południowego w Warszawie zostaną bardzo szybko rozwiązane – zaznaczył szef MZ.

Zła współpraca z władzami Warszawy

Minister zdrowia podczas piątkowej konferencji prasowej wskazywał na złą współpracę z władzami Warszawy. Jak mówił, wojewoda mazowiecki "zwrócił uwagę, że współpraca z władzami Warszawy nie układa się poprawnie, a mamy sytuację taką, że karetki mają problem ze znalezieniem miejsc dla pacjentów, więc tutaj ta sytuacja w Warszawie, w stolicy kraju jest krytyczna".

Brak dobrej współpracy absolutnie nie będzie przeze mnie tolerowany. Pan wojewoda Konstanty Radziwiłł zgłosił wniosek o wprowadzenie pełnomocnika do szpitala na Solcu, który jest szpitalem patronackim dla Szpitala Południowego - mówił.

Jak dodał głównym powodem tego wniosku była "sytuacja nieudostępniania miejsc pacjentom w szpitalu tymczasowym". - Była deklaracja, że Szpital Południowy dostarczy Warszawie możliwość zaopiekowania się ok. 300 pacjentami. W tej chwili ten szpital cały czas działa na poziomie mniej więcej opieki nad 50 pacjentami, a sytuacja jest krytyczna - mówił Niedzielski.

Dr Więckowska też przekonywała, że ma pełną wiedzę na temat potrzeb mieszkańców Warszawy i tego, jak pilne jest poszerzenie bazy szpitala tymczasowego w Szpitalu Południowym.

Tutaj zamierzam współpracować zarówno z panem wojewodą, jak również ze wszystkimi innymi instytucjami medycznymi w zakresie wsparcia i współpracy, żeby jak najszybciej poprawić tę sytuację i udostępnić kolejne miejsca dla pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji, wsparcia oddechowego, profesjonalnej, specjalistycznej opieki – zapewniła.

Kaznowska: Szpital Południowy radzi sobie lepiej niż ten na Stadionie Narodowym, choć działa krócej

Dowiedziałam się jak Państwo (dziennikarze na konferencji-PAP) z konferencji prasowej ministra Niedzielskiego, że pan minister wprowadza do Szpitala Południowego komisarza rządowego wzorem Radomia – przekazała wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska.

Przypomniała przy tym, że szpital ten pracuje od mniej więcej czterech tygodni i jest przygotowany dla 80 łóżek respiratorowych i 300 łóżek ogólnie. - W ciągu czerech tygodni jesteśmy przygotowani na ponad 100 łóżek – przekazała, mówiąc, że kolejne moduły są przygotowane, bo udało się np. w tym tygodniu podpisać kolejnych 50 umów z personelem medycznym, którego braki są od początku problemem tej placówki.

Pan wojewoda o tym wszystkim był na bieżąco informowany – podkreśliła, dodając, że nawet wczoraj informowała Konstantego Radziwiłła o tym, kiedy i jak kolejne moduły będą uruchamiane.

Jak mówiła, dziś ten szpital to 30 proc. obłożenia, a nowo podpisane umowy, a przynajmniej ich większość oraz grafiki, które będą przygotowywane wchodzą w życie od kwietnia. - Być może pana ministra to tak przestraszyło, że za dobrze sobie radzimy – oceniła Kaznowska, jeszcze raz podkreślając, że Szpitalu Południowym "uruchomione jest już 30 proc. łóżek, a w Szpitalu Narodowym, który został otwarty z końcem października, gdzie zapowiadane było 1200 łóżek, przyjętych jest nieco ponad 300 osób, co stanowi 25 proc. możliwości tego szpitala". - My w ciągu czerech tygodni zapełniliśmy szpital (Południowy) w 30 proc. - zauważyła.

Mówiła też o tym, że Szpital Narodowy nadal przejmuje personel medyczny ze szpitali w Warszawie. - Tylko w tym tygodniu straciliśmy 11 osób, w tym niestety sporo pielęgniarek internistycznych w tym na rzecz Szpitala Narodowego – przekazała.

Kaznowska, mówiąc o Szpitalu na PGE Narodowym, zastanawiała się także nad tym, że skoro ten szpital był w stanie przyjąć tylko 25 proc. pacjentów wobec tego co planowano, czyli 1200 zapowiadanych łóżek, to czemu minister Niedzielski nie powoła tam komisarza. "Chyba czas najwyższy" – oceniła.

Ewa Więckowska

Ewa Więckowska, która przed osiem lat kierowała spółką Szpital Solec, rezygnację z pełnionej funkcji złożyła w lutym tego roku. Jak informowała wówczas rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka, dr Więckowska nie podała powodów swej decyzji.

Szpital tymczasowy zorganizowany w Szpitalu Południowym został otwarty 15 lutego. Docelowo placówka ma zapewnić 300 miejsc dla pacjentów covidowych, w tym 80 respiratorowych. Przeszkodą w pełnym uruchomieniu placówki jest brak kadry medycznej. Na początku marca wojewoda mazowiecki wydał decyzję o skierowaniu do pracy w Szpitalu Południowym 46 lekarzy i 28 pielęgniarek.

W poniedziałek o problemach Szpitala Południowego Radziwiłł rozmawiał z wiceprezydent Warszawy odpowiedzialną za służbę zdrowia Renatą Kaznowską (prezydent Rafał Trzaskowski w związku z zachorowaniem na COVID-19 przebywa w szpitalu). W środę Kaznowska poinformowała, że w Szpitalu Południowym podpisano 220 umów o pracę.