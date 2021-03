W komunikacie przesłanym PAP zaznaczono, że akcja skierowana jest do wyborców zmęczonych i rozczarowanych rządami Zjednoczonej Prawicy. Nawiązuje do opublikowanego w ubiegły weekend w mediach społecznościowych filmu, w którym Hołownia przekonuje m.in., że "jeśli władza zawodzi, to trzeba ją zmienić".

Billboardy w piątek zawisły w Radomiu, Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych. Jak zapowiedział ruch, kolejne wkrótce pojawią się również w innych lokalizacjach, m.in. w Ostrołęce.

Na plakatach widnieje napis: "Najpierw śmieją się z ośmiorniczek, a potem kupują sobie domy z basenami", "Jeśli władza ma nas za głupców, to trzeba ją zmienić. Ślubu z nimi nie braliśmy".