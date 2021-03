Koronawirus połączył główne partie. PiS i PO przedstawiają wspólny plan na ochronę zdrowia. Oto on: elitarne szpitale leczące bez limitów na najwyższym poziomie, oddziały pocovidowe, dostęp do specjalistów bez ograniczeń oraz bezpłatna profilaktyka po 40. lub 50. roku życia. A także większe środki na zdrowie. Jakim cudem udało się połączyć dwie partie opozycyjne, i to w tak drażliwym temacie? Wszystko dzięki temu, że choć plan jest wspólny, to politycy jeszcze o tym nie wiedzą.