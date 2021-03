Na konferencji prasowej Borys Budka został zapytany, czy aktualna jest jego oferta do Jarosława Gowina powołania wspólnego rządu.

Ostatnie głosowania w Sejmie pokazują, że obóz Zjednoczonej Prawicy jest podzielony. Ich łączą tylko, stołki, funkcje, pieniądze, natomiast nie ma tam żadnej wspólnej idei - mówił Budka.

"PO jest w stanie przeprowadzić Polskę do wyborów z rządem technicznym"

Raz jeszcze chcę podkreślić, że jesteśmy gotowi na rozmowę z każdym. Mówiłem o tym, że jesteśmy w stanie przeprowadzić Polskę do wyborów z rządem technicznym, który zajmie się najważniejszymi sprawami. Nie ma rzeczy ważniejszej niż zdrowie i życie Polaków, a dzisiaj rząd stracił możliwość normalnego zarządzania państwem - podkreślał lider PO.

Jesteśmy gotowi, by przeprowadzić Polskę do okresu wyborów wraz z rządem technicznym. Dzisiaj to ostatni moment, gdy jest to możliwe. Dzisiaj jest jednak pytanie do naszych partnerów po drugiej stronie, czy zdecydują się dołączyć do jasnej strony mocy - dodał.