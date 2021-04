Dopadł mnie nowotwór – GIST. To mięsak, mało agresywny, rzadko dochodzi do przerzutów. Dzięki wczesnemu wykryciu podczas badań profilaktycznych jest szansa, że skończy się dobrze - powiedział w wywiadzie dla sobotniego dodatku do "Rz" polityk Solidarnej Polski Tadeusz Cymański. Okazało się jednak, że operację polityka trzeba było przełożyć.

Nowotwór nowotworowi nierówny. Dziś miałem być operowany, ale niestety - sytuacja jest na tyle dramatyczna, że przełożono mi operację. Za dwa tygodnie będę wiedział. Mam nadzieję, że będę operowany jeszcze w kwietniu - powiedział Tadeusz Cymański na antenie RMF FM. Reklama Covid-19 na trzecim miejscu wśród najczęstszych przyczyn śmierci Zobacz również "To mięsak, mało agresywny" Dopadł mnie nowotwór – GIST. To mięsak, mało agresywny, rzadko dochodzi do przerzutów. Dzięki wczesnemu wykryciu podczas badań profilaktycznych jest szansa, że skończy się dobrze. Nowotwór nowotworowi nierówny. Mój rak nie jest najgorszy. Po sześćdziesiątce zwłaszcza warto przynajmniej raz na rok sobie zrobić to USG jamy brzusznej, nawet kosztem czasu i nadwyrężenia budżetu. Profilaktyka pozwala wykryć chorobę, zanim pojawią się wyraźne objawy - powiedział wcześniej "Rzeczpospolitej" Cymański.