Przyznaję: nie miałem pojęcia, gdzie jest Stara Błotnica, ale teraz - dzięki ministrowi Dworczykowi - już wiem. W czasie środowo-czwartkowego zamieszania, system przydzielił mi właśnie ten punkt szczepień, ponad 90 km od domu, ale co tam - przejechałbym nawet 1090 - napisał Szymon Hołownia na Facebooku.

Tym samym lider Polska 2050 skorzystał z niespodziewanego otwarcia zapisów na szczepienia przeciw Covid-19 dla osób w wieku 40-59 lat. Co było podyktowane spadkiem dynamiki zapisów dla osób powyżej 60 r.ż.

Upewniłem się jeszcze wczoraj dzwoniąc na infolinię - jeśli moja rezygnacja mogłaby dać szansę na szczepienie jakiemuś seniorowi - z radością ustąpię. Usłyszałem, że to tak nie działa, że albo przyjadę, albo będzie wolny termin i ryzyko zmarnowania dawki - tłumaczył Hołownia. Dodał, że w Starej Błotnicy spotkał "samych warszawiaków, też z tego czwartkowego rozdania".

Hołownia: Banda gamoni, przy których gang Olsena to profesjonaliści

Tymczasem po czwartkowym zamieszaniu lider Polski 2050 grzmiał: Kto decyduje o naszym życiu i śmierci w 38-milionowym kraju? To banda gamoni, przy których gang Olsena to profesjonaliści. Porażająca niekompetencja. Za takie rzeczy w innych krajach leci nie tylko jeden minister, ale i cały rząd.



Przekonywał też, że do "koronny dowód na to, że rządowi Zjednoczonej Prawicy, że produktowi o nazwie Zjednoczona Prawica właśnie skończył się termin przydatności i dalsze użytkowanie go może grozić naprawdę ciężkim zatruciem i komplikacjami zdrowotnymi.

Inni o Hołowni: Demagog i hipokryta w jednym

Do informacji o szczepieniu Hołowni szybko odnieśli się inni.

S. Holownia przyjął szczepionkę na Covid i dyplom dla dzielnego pacjenta. W Kosiniak-Kamysz założył lekarski kitel i od wielu dni jest ochotnikiem pomagającym zwykłym ludziom ma szpitalnym oddziale covidowym. Polityk i polityk, człowiek i człowiek, postawa i postawa (pisownia oryninalna) – napisał Tomasz Lis. Z kolei Paweł Senkowski: Szymon Hołownia "Dworczyk do dymisji" ale zaszczepić się poza kolejnością nie zawadzi. Demagog i hipokryta w jednym.

Czy @szymon_holownia miał prawo się zaszczepić? Tak. Czy złamał prawo? Nie. Ale jeśli mówi o bałaganie i nieudolności rządu oraz wskazuje, że inni pilniej potrzebują szczepionki, warto byłoby pokazać, że to nie tylko słowa, lecz także czyny. Albo się zaszczepić i nic nie mówić - zauważa Patryk Słowik.

Wyjaśnię to po raz 3: problem z Hołownią nie polega na tym, że się zaszczepił, ale na tym, że jako polityk żądał dymisji rządu za wpadkę na której sam skorzystał. Co jest cholerną hipokryzją. O jego ataku na K. Jandę już nie wspomnę. Przez litość dla jego scenicznych dokonań...- podsumował Pablo Morales.

Hołownia: Krajowy System Szczepień to bałagan taki, że łeb urywa

Dużo emocji pod poprzednim wpisem o szczepieniu, a przyjaciele ze "zjednoczonej opozycji", kręcą już jakieś swoje lody, ostro przy tym manipulując, więc żeby ostudzić narządy jadowe niektórych - jeszcze raz, po raz ostatni, cierpliwie, wykładam cały absurd ostatnich godzin i dni po kolei - tak Szymon Hołownia zaczął swój kolejny wpis na FB.

Po czym szczegółowo relacjonuje przebieg wydarzeń, a na koniec dodaje podsumowanie: Krajowy System Szczepień to bałagan taki, że łeb urywa. Milion nie zaszczepionych wciąż seniorów, czekające osoby z chorobami przewlekłymi, tworzenie i kasowanie grup - antyteza zarządzania kryzysowego. Jak już wspomniałem na wstępie: obserwuję od wczoraj w komentarzach ataki moich przeciwników politycznych, którzy - nie mając innych umiejętności, a i innych zajęć w Święta - plują teraz jadem, wypisując farmazony o Hołowni, co wepchał się bez kolejki, wyrywając igłę z ramienia seniorowi.

Otóż, przyjaciele, jest dokładnie odwrotnie: ja ją chciałem seniorowi oddać. A wraz z kilkudziesięcioma tysiącami Polaków, którzy znaleźli się w identycznej sytuacji, jak ja (wystawione skierowania i terminy do 5.04) staliśmy się zakładnikami tego niezdarnego rządu, który najpierw nas okłamał (że szczepi nas, bo ma dużo szczepionek, a mało chętnych), a później odebrał możliwość ruchu (bo jeśli teraz odmówisz - wylatujesz ze swojej grupy w ogóle). W tej sytuacji każdy z nas, tych kilkudziesięciu tysięcy osób 40-59, które zaszczepiły się i zaszczepią od przedwczoraj do jutra na podstawie wystawionych przez państwo dokumentów - postąpił słusznie. Nie mam w tej sprawie chyba już nic do dodania, już naprawdę nie można być bardziej transparentnym, więc zarówno hejterów jak i zwolenników (a także tych obojętnych) serdecznie, świątecznie pozdrawiam - skwitował.