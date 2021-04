W Polsat News rozmawiano m.in. o słowach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o opozycji.

Niezmiernie rzadko zdarza się grupa ludzi, która sama o sobie mówi, iż jest całkowicie przeciw wszystkiemu, że jest totalną opozycją - powiedział w wywiadzie dla "Gazety Polskiej".

Trudno znaleźć przykłady z historii, by ktoś w myśl takiej ślepej zasady działał. To rak polskiej polityki. Niebywałe szkodnictwo, ale całkowicie zamierzone. Oni naprawdę chcą, żeby było źle, bo tylko w tym widzą szansę na utrzymanie swojej pozycji na scenie politycznej - powiedział Kaczyński.

Wiceminister spraw zagranicznych był pytany o tę wypowiedź.

PiS wyciąga rękę do zgody i dialogu - stwierdził Paweł Jabłoński.

Wiceminister przeklął na wizji

Lecz jeśli cały program opozycji polega na tym, żeby - przepraszam bardzo, bo muszę to powiedzieć - j***ć PiS... To hasło jest podnoszone na demonstracjach opozycyjnych. To cały program łączący opozycję - uznał.

Jego słowa nie spodobały się prowadzącej rozmowę Agnieszce Gozdyrze.

Mógłby pan to określić trochę inaczej - poprosiła.

Chciałbym, aby opozycja określała to inaczej. Niestety, jeśli ktoś ma taki program i nie chce dialogu, to takie podejście z polskiej polityki trzeba usuwać - odparł.

Dziennikarka przypomniała, że słowa Jabłońskiego to cytat z protestów.

Przepraszam widzów, jako nadawca jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad - dodała.

Na słowa wiceministra ostro zareagował Tomasz Trela z Lewicy.

Pan jest niegodny, aby reprezentować polski rząd. Powinien pan honorowo wstać, "odpiąć się" od programu i złożyć dymisję - stwierdził poseł.

Jabłoński: Przepraszam

W dalszej części programu wiceminister Jabłoński przeprosił swoje słowa.

Taki język nie godzi się dyplomacie. To cytat; przepraszam, że te słowa były mocne, one nie powinny padać na antenie, ani w życiu publicznym. Żałuję tylko, że pan Trela udaje, że mu to przeszkadza. Cały program, wszystko, co jednoczy partie opozycyjne to sprzeciw to oparty na niechęci i nienawiści - powiedział.