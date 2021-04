Prezydent rozmawia z królem Jordanii przez niepodłączony telefon?

Reklama

W środę prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z królem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego Abdullahem II. Kancelaria Prezydenta, podając te informację, zamieściła także zdjęcie prezydenta. Użytkownicy mediów społecznościowych szybko zareagowali. "Prezydent rozmawia z królem Jordanii w maseczce. Przez niepodłączony telefon" - napisał jeden z użytkowników Twittera.

Odpowiedź rzecznika

Odpowiadając użytkownikom Twittera rzecznik prezydenta ocenił te doniesienia jako fake news. Po pierwsze tego typu rozmowy przeprowadza się wspólnie ze współpracownikami przebywającymi w tym samym pomieszczeniu. Stąd maseczka. Co do drugiego +newsa+, to może trudno to sobie wyobrazić, ale ten telefon może być także podłączony do linii z boku aparatu - napisał Spychalski na Twitterze.