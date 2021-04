"Tragedia. Prawie 1000 zgonów na Covid jednego dnia. Zaprosili wirusa brytyjskiego nie testując ludzi, aby LOT zarobił. Chaotycznymi i durnymi decyzjami zdemobilizowali czujność społeczną. Są za to w pełni odpowiedzialni. Tysiąc pogrzebów! PiS to: Piach i Szpadel" - napisał na Twitterze Roman Giertych.

Reklama

Nowe dane o zgonach

W Polsce zdiagnozowano ostatniej doby 27 887 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 954 chorych - najwięcej od początku pandemii – poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Na te 954 dzisiejsze ogłoszone zgony mamy w granicach 100 zgonów z Wielkiego Piątku, mamy w granicach 130 zgonów z Wielkiej Soboty i 130 zgonów z Wielkiej Niedzieli. Jest to więc duża liczba 954, ale ona też w pełni nie obrazuje tej ostatniej doby czy właściwie ostatnich dwóch dni, bo najczęściej to bieżące raportowanie dotyczy 24 do 48 godzin i to jest ten standard - tłumaczył rzecznik resortu zdrowia, Wojciech Andrusiewicz