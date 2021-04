W środę prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z królem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego Abdullahem II. Kancelaria Prezydenta, podając tę informację, zamieściła także zdjęcie prezydenta. Użytkownicy mediów społecznościowych zarzucili wtedy, że prezydent rozmawiał z królem Jordanii w maseczce przez niepodłączony telefon.

Odpowiadając użytkownikom Twittera rzecznik prezydenta stwierdził, że te doniesienia to fake news. "Po pierwsze tego typu rozmowy przeprowadza się wspólnie ze współpracownikami przebywającymi w tym samym pomieszczeniu. Stąd maseczka. Co do drugiego newsa, to może trudno to sobie wyobrazić, ale ten telefon może być także podłączony do linii z boku aparatu" - napisał Spychalski na Twitterze.

Wymiana zdań prezydenta z byłymi premierami

Sprawę skomentował na Twitterze również były premier i były prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka. "Znów wszyscy się czepiają Andrzeja Dudy. Tym razem w związku z wykorzystaniem telefonu bezprzewodowego. Biorąc pod uwagę poziom tej prezydentury, może i lepiej, że nie jest podłączony do sieci. Jeszcze by się prezydent Biden dodzwonił i byłby klops" - ocenił.

Na ten wpis odpowiedział sam prezydent. "Dramatycznie nisko Pan lata, Panie Prezesie. Nie wstyd Panu?" - napisał Andrzej Duda.

"Wszyscy się wstydzimy, Panie Prezydencie" - napisał z kolei były premier Donald Tusk.

Do dyskusji włączył się także lider PO Borys Budka. "Panie Prezydencie, adresatów Pan pomylił. Nie ten prezes..." - napisał na Twitterze.

Z kolei Barbara Nowacka nawiązała do skandalu z Krystyną Pawłowicz i transpłciowym dzieckiem.

Prezydent Duda nie odniósł się do tej sprawy.