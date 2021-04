Kończy się dyskusja nad pisemną wersją raportu i w najbliższych dniach przejdziemy do głosowania nad nią. Raport pokazuje to, co podejrzewaliśmy, a co było dokładnie opisane w raporcie technicznym w 2018 roku. Przyczyną zniszczenia samolotu była eksplozja, wybuch materiałów, których używali i używają lewaccy terroryści. One zostały znalezione w laboratoriach polskich, włoskich, amerykańskich i brytyjskich, które badały szczątki samolotu. Nie ma wątpliwości, że wybuch zniszczył Tu-154M - powiedział Antoni Macierewicz na antenie TV Trwam - podaje radiomaryja.pl.

Reklama

"Tego tak bardzo bał się Tusk"

Dodał, że raport, który jest obecnie finalizowany, ma 700 stron, a jego stworzenie było możliwe dzięki wierze i dążeniu narodu polskiego do wyjaśnienia tragedii. Tego tak bardzo bał się Donald Tusk i to właśnie dlatego wybrał konwencję chicagowską, która oddała całe postępowanie w ręce Rosjan, a następnie na ówczesnych badaczach, mediach oraz politykach wymuszał kłamstwo smoleńskie. Cała Platforma Obywatelska głosowała wtedy za tym, żeby pozostawiać badanie Rosjanom, żeby nie żądać od nich oddania badania katastrofy Polakom. My powinniśmy być odpowiedzialni za wyjaśnienie, a nie międzynarodowy układ. Mam nadzieję, że teraz już nikt nie będzie ukrywać prawdy - podsumował.