Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skrytykował decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie. Sędzia Agnieszka Domańska w poniedziałek nie uwzględniła wniosku o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania wobec Sławomira Nowaka i zwolniła podejrzanego z aresztu.

Reklama

Sąd uczynił to mimo obszernego materiału dowodowego wskazującego, zdaniem prokuratury, na szereg bardzo poważnych przestępstw, jakich dopuścił się były współpracownik i minister z rządu pana premiera Tuska. Sąd uczynił tak, mimo że śledztwo jest rozwojowe i szereg czynności jest jeszcze do przeprowadzenia. To stwarza chociażby obawę matactwa. Na panu Sławomirze N. ciążą zarzuty przyjmowania łapówek wielkich rozmiarów, ale także kierowania zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze międzynarodowym. Pan minister Nowak pełnił ważną funkcję na terenie Ukrainy i w związku z tą funkcją, wedle ustaleń prokuratury, dopuszczał się zarzucanych mu przestępstw" - mówił Ziobro podczas konferencji prasowej.

Donald Tusk pozwolił sobie mówić, że Sławomir N. jest de facto więźniem politycznym i tak być nie może. Takie sformułowania, jak widać, mogą mieć swoją moc sprawczą i siłę, bo rodzi się pytanie o związek między tymi wypowiedziami Donalda Tuska a decyzją sądu - mówił Prokurator Generalny.

Mamy do czynienia ze sprawą, która jest w toku, która wymaga czynności poza Polską. Według prokuratorów takiego rodzaju decyzja to postępowanie utrudnia - mówił minister sprawiedliwości.

W sposób ewidentny pan premier Donald Tusk w sposób jednoznaczny atakuje sądy i prokuraturę stwierdzając, że ten areszt to polityczne działanie - mówił.

Prokuratura, jak zapowiedziała, złoży zażalenie ws. decyzji sądu - dodał.

Materiał dowodowy jest obszerny - mówił Ziobro.

Sławomir Nowak opuszcza areszt

W poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek prokuratora o przedłużenie aresztu podejrzanemu o korupcję Sławomirowi Nowakowi. Były minister transportu przebywał w areszcie od lipca ub.r. Sąd zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze - dowiedziała się PAP.