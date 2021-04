Lider Kukiz'15 Paweł Kukiz podczas wtorkowej rozmowy w TVP1 mówił o funkcjonowaniu swojego ugrupowania bez subwencji z budżetu państwa. Subwencja taka przysługuje partii, która samodzielnie tworząc komitet wyborczy uzyskała w skali kraju co najmniej 3 proc. ważnych głosów w wyborach do Sejmu i partii, która wchodziła w skład koalicji, jeśli komitet koalicyjny uzyskał co najmniej 6 proc. ważnych głosów w skali kraju w wyborach do Sejmu. Subwencja przysługująca koalicji dzielona jest na rzecz partii wchodzących w jej skład w proporcjach określonych w umowie zawiązującej koalicję wyborczą. Jeśli partie wchodzące w skład koalicji w umowie nie określiły tych proporcji, wtedy subwencja nie przysługuje.

Ugrupowanie Kukiz'15 w wyborach parlamentarnych 2015 roku startowało do parlamentu jako ruch społeczny tworząc komitet wyborczy wyborców, w 2019 roku politycy tego stronnictwa byli na listach wyborczych PSL - ale nie zawiązano koalicji wyborczej; do końca ubiegłego roku tworzyli z ludowcami klub Koalicji Polskiej. Partia K'15 Pawła Kukiza została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sierpniu ubiegłego roku.

Odnoszę wrażenie, że zostałem oszukany, okradziony przez Polskie Stronnictwo Ludowe - powiedział Kukiz we wtorek w TVP1. Umawialiśmy się również na możliwość dysponowania pewną częścią kwoty z subwencji, 1/5 kwoty z subwencji, ok. 6 mln zł, na cele statutowe PSL, ale wskazane przez Pawła Kukiza - zaznaczył polityk. Dodał, że on wskazałby tutaj szerzenie demokracji, platformę do e-votingu itd., itd. Ale po prostu zagarnęli sześć baniek, znaleźli sobie pretekst taki, że Kukiz głosował za uchwałą Sejmu, gdzie nie zgadzaliśmy się na łączenie tzw. praworządności z Funduszem Odbudowy - zaznaczył Kukiz.

Sawicki komentuje słowa Kukiza

Marek Sawicki pytany przez PAP o te słowa odparł: No cóż, Paweł chodzi i płacze. Ja mu wysłałem paczkę chusteczek, niech sobie otrze łzy. Według polityka PSL, jeśli Kukiz nie rozumie, co znaczy ustawa o finansach partii, dysponowanie środkami z subwencji, to zwyczajnie niech się douczy. Dopytywany, czy będzie jakiś oficjalny komentarz PSL do słów Kukiza, Sawicki mówił: Po co? Nie odpowiada się na nieracjonalne, głupie oskarżenia.

Gdyby Paweł Kukiz był zaangażowany, gdyby jego eksperci przygotowywali projekty, to byśmy normalnie za nie płacili. Ale jeśli się nic nie robi, a później za jeden projekt żąda kilkudziesięciu tysięcy złotych tylko dlatego, żeby wyprowadzić pieniądze, bo mu się rzekomo należą, to na to zgody nie ma - powiedział Sawicki.

Pod koniec listopada ub.r. władze PSL zdecydowały o zakończeniu współpracy z Kukiz'15 m.in. z powodu głosowań, w których posłowie tego ruchu poparli uchwałę PiS wspierającą działania rządu w zakresie ówczesnych negocjacji budżetowych w UE. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział wówczas, że w koalicji można się różnić w sprawach błahych, inaczej głosować, ale nie można różnić się w sprawach racji stanu