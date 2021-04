Trzaskowski powiedział, że w stolicy udałoby się zaszczepić 80 tys. osób w tydzień.

Dziś wszystko zależy od liczby szczepionek. Na samej Legii można byłoby zaszczepić 30 tys. warszawiaków tygodniowo – mówił Rafał Trzaskowski w Radiu ZET.

Kiedy ruszą masowe szczepienia w Warszawie?

Prezydent Warszawy był pytany o to, kiedy ruszą masowe szczepienia.

Start zapowiadany był na 19 kwietnia, ale teraz termin się przesuwa. Wszystko wskazuje na to, że zaczną się to dopiero w maju – zapowiedział.

My chcemy pomóc, bo zależy nam na tym, żeby jak największa liczba warszawiaków i warszawianek była zaszczepiona – dodał prezydent miasta.

Choroba zmienia perspektywę. Trzeba dziś zmiany, spokoju, nie bez przerwy złośliwości, tylko współpracy. Mam nadzieję, że akurat w tej sprawie uda się tę współpracę nawiązać – mówił w Radiu ZET.

Rafał Trzaskowski był także pytany, jak idzie współpraca rządu z samorządami w kwestii walki z pandemią.

To paradoks. Na szczeblu roboczym współpraca układała się nieźle, ale bardzo często wkracza w to polityka. Miałem niezłe relacje z wojewodą, udało nam się przygotować Szpital Południowy, nagle nacisk polityczny i wojewoda postanowił go odebrać – tłumaczył Trzaskowski.