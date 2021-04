Jan Filip Libicki oskarża władze o to, że jego numer podano, jako telefon do punktu szczepień, co chwila więc ktoś do niego dzwoni. Doczekał się odpowiedzi od konta prowadzonego przez Centrum Informacji Rządu.

"Nie wiem która z instytucji wspaniale funkcjonującego państwa @pisorgpl podała mój numer telefonu jako punktu szczepień przeciw #COVID19 . Wiecie Państwo jak się teraz grzeje mój telefon prawda" - napisał na Twitterze senator PSL, Jan Filip Libicki.

Odpowiedź władz

"Panie Senatorze, Publikowane przez nas dane kontaktowe pochodzą z Punktu Szczepień. Być może, któryś z przedstawicieli PSz pomylił się we wprowadzonym numerze. Możemy pomóc przez DM" - odpowiedział na to rządowe konto @szczepimysię