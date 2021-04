Posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska poinformowała w czwartek na Twitterze, że została odwołana z funkcji przewodniczącej podkomisji ds. monitorowania wydatkowania środków unijnych. "Zjednoczona opozycja w praktyce: dziś na wniosek PO odwołano mnie z funkcji przewodniczącej podkomisji ds. monitorowania wydatkowania środków unijnych. Głosowanie w ostatniej chwili przełożono z 11:45 na 11:15, nie miałam okazji podziękować za współpracę. Zazdrość czy zemsta?" - napisała Hennig-Kloska.

Komentarz Szymona Hołowni

Sprawę skomentował na Twitterze lider Polski 2050 Szymon Hołownia. "Zazdrość, zemsta i... głupota. A wydawałoby się, że taki mechanizm stosują wyłącznie niemiłościwie nam jeszcze przez chwilę panujący. Paulino, nie przejmuj się, w Polsce 2050 dobrze wiemy co potrafisz" - napisał.

Kim jest Paulina Henning-Kloska

Paulina Hennig-Kloska barwy partyjne zmieniła w połowie lutego, kiedy opuściła szeregi Nowoczesnej i wystąpiła z klubu Koalicji Obywatelskiej. Tłumacząc wówczas swoją decyzję, podkreślała, że uwierzyła w Szymona Hołownię, ponieważ - jak mówiła - jest autentyczny i ma marzenia o lepszej Polsce, jakie sama miała, wchodząc do polityki w 2015 roku. Wierzę, że przewróci scenę polityczną i jest szansą na przerwanie rządów złej władzy - dodała. Hennig-Kloska była posłanką Nowoczesnej od 2015 roku. W obecnej kadencji należała wraz z całą Nowoczesną do klubu Koalicji Obywatelskiej. Obecnie należy do koła parlamentarnego Polska 2050.