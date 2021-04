Grupa sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie we wtorek złożyła w sądowym sekretariacie pismo skierowane do prezesa Macieja Nawackiego. Sędziowie napisali w nim, że zgodnie z postanowieniem sądu w Bydgoszczy domagają się natychmiastowego przywrócenia Pawła Juszczyszyna do pracy.

Reklama

Autorzy pisma chcą, by Juszczyszynowi rozpoczęto przydzielanie spraw do orzekania i rozpoczęto wyznaczanie terminów posiedzeń. Argumentują to nie tylko obowiązującymi przepisami, ale także faktem, że sędzia, który zgodnie z przepisami winien pracować, a jest od pracy odsunięty, nie bierze udziału w przydzielaniu mu przez system spraw.

Pod pismem podpisało się ponad 40 sędziów. Z listy sędziów zamieszczonych na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Olsztynie wynika, że w tej jednostce pracuje nieco ponad 50 sędziów.

Zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa

Ta sama grupa sędziów złożyła we wtorek do Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prezesa Macieja Nawackiego polegające na niedopełnieniu obowiązków. Tak sędziowie odbierają niedopuszczenie Juszczyszyna do pracy.

Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki jako osoba odpowiedzialna za wykonanie orzeczenia (sądu w Bydgoszczy - red.) i reprezentująca tutejszy sąd, nie wydał żadnych zarządzeń w celu realizacji nakazu wynikającego z tego orzeczenia. Wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, oświadczył publicznie, że nie dopuści sędziego Pawła Juszczyszyna do wykonywania jego obowiązków służbowych. Co więcej, uchylił wydane 19 kwietnia 2021 zarządzenie Przewodniczącego I wydziału cywilnego zmierzające do wykonania postanowienia zabezpieczającego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy - czytamy w piśmie skierowanym przez sędziów do prokuratury.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Krzysztof Stodolny poinformował, że w ostatnich dniach wpłynęły trzy inne zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Nawackiego. Stodolny poinformował także, że sam Nawacki złożył zawiadomienie do śledczych, w którym poinformował, że w jego ocenie przestępstwo popełnił Paweł Juszczyszyn. Nawacki w mediach społecznościowych informował wcześniej, że jego zawiadomienie dotyczy wypowiedzi Juszczyszyna o tym, że Nawacki łamie prawo, nie wykonując decyzji sądu w Bydgoszczy.

Historia sporu

Olsztyński sędzia Paweł Juszczyszyn został prawomocnie zawieszony w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną SN w lutym ub.r. w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. Sędzia ten został odsunięty od orzekania w związku z rozpatrywaną przez niego sprawą. Juszczyszyn, rozpatrując apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez obecną KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do KRS.

Juszczyszyn w związku z odsunięciem go od pracy skierował sprawę do sądu pracy i poprosił, by w ramach zabezpieczenia roszczeń natychmiastowo przywrócono go do orzekania. Wniosek ten rozpoznawał sąd w Bydgoszczy, który 14 kwietnia w trzyosobowym składzie zdecydował o powrocie Juszczyszyna do pracy i nadał swej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Prezes Nawacki zablokował ten powrót, argumentując, że Juszczyszynowi zabroniła pracy Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. W ocenie Nawackiego powstał spór kompetencyjny pomiędzy decyzją Sądu Najwyższego a decyzją sądu w Bydgoszczy. O rozwiązanie tego sporu Nawacki poprosił Sąd Najwyższy.

Do wykonania decyzji sądu z Bydgoszczy wcześniej wezwali Nawackiego jego zastępcy oraz kierownictwo Sądu Okręgowego w Olsztynie.