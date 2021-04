Środa ostro o Gowinie

Reklama

To jest postać wyjątkowo cyniczna, wyjątkowego kombinatora, skutecznego w polityce – mówiła w Onecie prof. Magdalena Środa o Jarosławie Gowinie.

Nie można być panną młodą na każdym weselu - zaznaczyła prof. Środa.

Z moralnego punktu widzenia, zawsze trzeba ponosić odpowiedzialność za to, co się robiło (…) Jak było się u władzy, która powodowała niemal zbrodnicze skutki łamania konstytucji czy praworządności, to trzeba się wycofać z życia politycznego i robić coś dla tych, których władza skrzywdziła – stwierdziła prof. Środa.

To nie jest polityczna ocena, bo w polityce każdy kombinator i cynik jest dobry. Etycznie powinien się wycofać z życia publicznego albo zająć w nim takie miejsce, żeby spróbować naprawić szkody, do których dopuścił albo na które był obojętny – dodała.