Hołownia informując o dołączeniu do jego partii nowych osób podkreślał na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie, że z nimi na pokładzie zamierza doprowadzić do realizacji swoich celów, do zmiany jakości polskiej polityki i zamierza pokazać, że nowa jakość w tej polityce naprawdę jest możliwa. Podkreślał, że są to ludzie z doświadczeniem. To ludzie, którzy już tej polityki samorządowej, czy sejmowej, czy obywatelskiej liznęli. Takich ludzi potrzebujemy na naszym pokładzie, bo tacy ludzie, też są w stanie realnie pokazywać całemu ruchowi na czym polega polityczna sprawczość - powiedział Hołownia.

Reklama

Kto należy do koła Polski 2050?

Koło sejmowe Polski 2050 zostało zarejestrowane w lutym, później przekształcono je w koło parlamentarne. Jego przewodniczącą jest była posłanka Lewicy Hanna Gill-Piątek, a w skład koła wchodzą także byłe posłanki KO Joanna Mucha i Paulina Hennig-Kloska oraz senator Jacek Bury. W marcu do koła dołączył były poseł KO Tomasz Zimoch.

W kwietniu sąd zarejestrował partię Polska 2050 Szymona Hołowni.